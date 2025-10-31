Papa Leone XIV ai giovani | Attenti alla fede scoperta sui social rischia di restare disincarnata

Nel corso dell’udienza con i membri dell’International Youth Advisory Body e del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Papa Leone XIV ha lanciato un messaggio chiaro ai giovani: avvicinarsi alla fede attraverso i social è possibile, ma comporta dei rischi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

