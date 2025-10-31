Papa a educatori | insegnate con amore

14.30 "Educate col sorriso". Il Papa, con un passato da insegnante, incontrando gli educatori in piazza S.Pietro per il loro Giubileo: "I veri maestri educano con amore. La scommessa è riuscire a svegliare sorrisi nel fondo dell'anima dei loro discepoli". E' "sbagliato non valorizzare gli insegnanti". Ma "preoccupa vedere crescere fragilità interiori diffuse. Mai occhi chiusi davanti a silenziosi appelli di aiuto". Ricordate Gesù: ciò che fate a uno dei miei fratelli più piccoli lo fate a me" Poi,"attenti a tecnologia,domina mondo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

