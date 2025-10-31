Paolo Cevoli con Figli di Troia inaugura la stagione comica
Si alza il sipario, giovedì 13 novembre alle 21, sulla stagione di Teatro Comico 202526 al Masini di Faenza. A inaugurare la rassegna sarà Paolo Cevoli con il monologo Figli di Troia in cui viene raccontato, in chiave ironica e contemporanea, il mitico viaggio di Enea, paragonandolo ad altri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un regalo un po' particolare: la tomba di famiglia! #PaoloCevoli #2Novembre #Morti #Tomba #Cimitero - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, Cevoli apre la stagione del Teatro Galli con “Figli di Troia” - Con due serate già sold out, il Teatro Galli di Rimini inaugura la nuova stagione di prosa e danza affidando l’apertura al comico Paolo Cevoli. Riporta libertas.sm
Paolo Cevoli apre la nuova stagione del Teatro Galli con “Figli di Troia” - La mitologia classica riletta con un tocco di romagnolità, per sorridere del nostro contemporaneo. Si legge su chiamamicitta.it
"L’epico viaggio di Enea e quello della mia famiglia: trionfa l’ironia" - Paolo Cevoli porta in scena al teatro Galli il nuovo monologo ‘Figli di Troia’ da lui scritto, diretto e interpretato ... Da msn.com