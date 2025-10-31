Paolo Casarin | Da arbitro ero amico dei calciatori Ricordo cosa accadde al metrimonio di Maradona

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Casarin ha diretto per anni le principali della Serie A, ha diretto partite dei Mondiali e degli Europei, finali delle coppe europee. Poi è rimasto nel mondo arbitrale sia in Italia che in ambito FIFA. A Fanpage.it, dove aver scritto la sua autobiografia, ha parlato della sua carriera e della sua vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

paolo casarin arbitro eroPaolo Casarin: “Da arbitro ero amico dei calciatori. Ricordo cosa accadde al metrimonio di Maradona” - Paolo Casarin ha diretto per anni le principali della Serie A, ha diretto partite dei Mondiali e degli Europei, finali delle coppe europee ... Lo riporta fanpage.it

paolo casarin arbitro eroPaolo Casarin: «Arbitro dal divano e detesto chi simula» - Chi scrive ha avuto l‘opportunità di raccontare calcio per oltre un trentennio, planando dai Dilettanti ai Mondiali. Scrive ilmessaggero.it

paolo casarin arbitro eroCasarin: «Sono inflessibile sulle simulazioni, l’unica innovazione tecnologica apportata è la goal-line» - L'ex arbitro Paolo Casarin ha raccontato alcuni aneddoti di quando era direttore di gara e ha parlato dello scandalo Calciopoli. Come scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Paolo Casarin Arbitro Ero