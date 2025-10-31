Paola Barale parla di Samira Lui | Non chiamatela valletta chiamatela co-conduttrice insieme a Gerry Scotti

L'ex valletta di Mike Bongiorno torna in tv con The Traitors Italia e si racconta senza filtri e commenta la nuova Ruota della Fortuna, lanciando un messaggio chiaro: "La tv è ancora troppo legata ai ruoli". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Paola Barale parla di Samira Lui: "Non chiamatela valletta, chiamatela co-conduttrice insieme a Gerry Scotti"

Altre letture consigliate

Paola Barale: "Samira è brava, ma 40 anni dopo Gerry la tratta come Mike trattava me" - X Vai su X

Paola Barale è tra i vip di "The Traitors" (I traditori) un gioco che vedrà sfidarsi tra inganni e tradimenti un gruppo di personaggi famosi che dovranno completare alcune missioni per accumulare un ricco montepremi in denaro - facebook.com Vai su Facebook

Paola Barale parla di Samira Lui: "Non chiamatela valletta, chiamatela co-conduttrice insieme a Gerry Scotti" - L'ex valletta di Mike Bongiorno torna in tv con The Traitors Italia e si racconta senza filtri e commenta la nuova Ruota della Fortuna, lanciando un messaggio chiaro: "La tv è ancora troppo legata ai ... Da comingsoon.it

Paola Barale: “Gerry Scotti unico erede di Mike”. E parla di Samira - Paola Barale ricorda gli anni accanto a Mike Bongiorno e commenta ritorno della “Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti e Samira Lui ... dilei.it scrive

Paola Barale su La Ruota della Fortuna: "Gerry Scotti tratta Samira come Mike Bongiorno trattava me" - Paola Barale ricorda gli anni accanto a Mike Bongiorno e commenta il ritorno (e il successo) de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ... Segnala corrieredellosport.it