Pannofino Acquaroli e Sassanelli Si apre la stagione del Piermarini

Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli saranno i protagonisti domani alle 21 della serata di apertura della stagione di prosa del teatro Piermarini di Matelica, con uno spassoso spettacolo intitolato " Rosencrantz e Guildenstern sono morti ". Pièce giocosa e dinamica, dal sapore del teatro di strada, mette in scena due personaggi secondari dell’ Amleto di Shakespeare, Rosencrantz e Guildenstern, e ne fa i protagonisti di una commedia dai toni bizzarri. Al centro della messinscena una grande macchina scenica, un marchingegno medievale che mescola il teatrocarro della Commedia dell’Arte con il palcoscenico a due piani tipico del teatro elisabettiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pannofino, Acquaroli e Sassanelli. Si apre la stagione del Piermarini

