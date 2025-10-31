Pane fresco e il salume ’Zia’ Deco Al Food Festival vince la tradizione | Il cibo è anche sinonimo di salute

Doppio appuntamento oggi in piazzetta Municipale con il cibo salutare e di qualità all’interno della quinta edizione del ’Ferrara Food Festival’. Il primo degli eventi in mattinata è dedicato al pane fresco in abbinamento con il salume Zia ferrarese De.c.o con l’intervento del decano nel settore enogastronomico Alberto Succi (consigliere nazionale di Federcarni Confcommercio), Una mattinata che poi proseguirà più tardi con Antonio Di Benedetto, (maestro dei panificatori Confcommercio) che esplorerà il “Pane tra moda e nuove tendenze”: il pane con minore contenuto di sodio, o con più fibre, od ancora riprendendo vecchi grani ormai dimenticati, il pane per celiaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pane fresco e il salume ’Zia’ Deco. Al Food Festival vince la tradizione: "Il cibo è anche sinonimo di salute"

