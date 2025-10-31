Pandoro gate i 5mila euro di Chiara Ferragni non bastano La Casa del Consumatore | Offerta irrisoria andiamo a processo

L'associazione che ha chiesto di essere parte civile nel processo che vede indagata Chiara Ferragni, non accetta l'offerta dell'influencer. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Pandoro gate, i 5mila euro di Chiara Ferragni non bastano. La Casa del Consumatore: “Offerta irrisoria, andiamo a processo"

