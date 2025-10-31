Palpeggiata dall’amico in disco Schiaffeggiato le sferra un pugno Due condanne per violenza

di Laura Valdesi Rischiavano grosso i due amici, entrambi stranieri ma ben inseriti in Valdichiana dove vivono. Per aver superato il limite durante una serata in discoteca nel 2023, l’uno mettendo le mani addosso ad una ragazzina, l’altro incitandolo. Il pm Serena Menicucci sosteneva che dovessero rispondere di stupro di gruppo-. Gli avvocati difensori dei ragazzi, poco più che ventenni, hanno lavorato per scardinare un’accusa così pesante e, secondo loro, non corrispondente alla reale ’qualità’ dei fatti. Ieri una lunga discussione in aula, a porte chiuse perché davanti al gup Sonia Caravelli era stato chiesto il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

