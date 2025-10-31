Palpeggiata dall’amico in disco Schiaffeggiato le sferra un pugno Due condanne per violenza

Lanazione.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Laura Valdesi Rischiavano grosso i due amici, entrambi stranieri ma ben inseriti in Valdichiana dove vivono. Per aver superato il limite durante una serata in discoteca nel 2023, l’uno mettendo le mani addosso ad una ragazzina, l’altro incitandolo. Il pm Serena Menicucci sosteneva che dovessero rispondere di stupro di gruppo-. Gli avvocati difensori dei ragazzi, poco più che ventenni, hanno lavorato per scardinare un’accusa così pesante e, secondo loro, non corrispondente alla reale ’qualità’ dei fatti. Ieri una lunga discussione in aula, a porte chiuse perché davanti al gup Sonia Caravelli era stato chiesto il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

palpeggiata dall8217amico in disco schiaffeggiato le sferra un pugno due condanne per violenza

© Lanazione.it - Palpeggiata dall’amico in disco. Schiaffeggiato, le sferra un pugno. Due condanne per violenza

Scopri altri approfondimenti

palpeggiata dall8217amico disco schiaffeggiatoPalpeggiata dall’amico in disco. Schiaffeggiato, le sferra un pugno. Due condanne per violenza - Il giudice ha riqualificato il reato: 2 anni al ragazzo che lo incitava, 4 mesi in più per l’altro. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palpeggiata Dall8217amico Disco Schiaffeggiato