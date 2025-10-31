Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas e Siena non sono mai stati così lontane La partita del 9 novembre è stata spostata a Santa Croce
Se non è un segnale di addio poco ci manca. La Emma Villas Codyeco Lupi Siena (nella foto il presidente Bisogno) ieri infatti ha comunicato che non giocherà al PalaEstra la sfida di domenica prossima, 9 novembre, contro la Campi Reali Cantù. La partita contro i brianzoli verrà invece giocata al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. "Lo spostamento dell’incontro si è reso necessario in seguito alla mancata definizione con il Comune di Siena dei rapporti economici pregressi nonché, di conseguenza, delle modalità di utilizzo future – scrive la società in una nota -. La società ringrazia il Comune di Santa Croce sull’Arno e il proprio staff organizzativo per la collaborazione e l’impegno nel garantire lo svolgimento regolare della gara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
FIRE INSIDE. #Day03, Andata - Campionato di Serie A3 Credem Banca Volley Savigliano PalaBarbazza, San Donà di Piave (VE) Domenica 02 Novembre 2025 ? 16:00 CEST Lega Pallavolo Serie A #NextMatch #Volleyball #Volley #Pallavolo #Pa - facebook.com Vai su Facebook
A seguito della Nota Stampa diramata dalla Lega Pallavolo Serie A, informiamo che la Supercoppa 2025 è stata posticipata a data da destinarsi, durante il periodo natalizio. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. #BlockDevils - X Vai su X
Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas e Siena non sono mai stati così lontane. La partita del 9 novembre è stata spostata a Santa Croce - La Emma Villas Codyeco Lupi Siena (nella foto il presidente ... Come scrive sport.quotidiano.net
Pallavolo, A2 Femminile: domani il Gruppo Formula 3 Messina affronta Roma - Prima trasferta stagionale per il Gruppo Formula 3 Messina, che domani pomeriggio alle ore 15:30 sarà ospite della Roma Volley ... Segnala 98zero.com
Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas sfida i siciliani dello Sviluppo Sud Catania. L’opposto Nelli: "Questa è la sfida giusta per il rialzarci» - Esordio casalingo per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che oggi alle 17 al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno ... msn.com scrive