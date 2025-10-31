Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas e Siena non sono mai stati così lontane La partita del 9 novembre è stata spostata a Santa Croce

Se non è un segnale di addio poco ci manca. La Emma Villas Codyeco Lupi Siena (nella foto il presidente Bisogno) ieri infatti ha comunicato che non giocherà al PalaEstra la sfida di domenica prossima, 9 novembre, contro la Campi Reali Cantù. La partita contro i brianzoli verrà invece giocata al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno. "Lo spostamento dell’incontro si è reso necessario in seguito alla mancata definizione con il Comune di Siena dei rapporti economici pregressi nonché, di conseguenza, delle modalità di utilizzo future – scrive la società in una nota -. La società ringrazia il Comune di Santa Croce sull’Arno e il proprio staff organizzativo per la collaborazione e l’impegno nel garantire lo svolgimento regolare della gara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

