Pallavolista iraniano Saber Kazemi cerebralmente morto folgorato nella piscina di un hotel dopo una scarica elettrica aveva 26 anni - VIDEO

Dopo i primi soccorsi, il giovane atleta è stato portato in ospedale, dove i medici hanno tentato di rianimarlo e lo hanno indotto in coma farmacologico a causa dei gravi danni cerebrali riportati. Purtroppo, la commissione medica della Federazione ha confermato l’irreversibilità della situazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Pallavolista iraniano Saber Kazemi cerebralmente morto, folgorato nella piscina di un hotel dopo una scarica elettrica, aveva 26 anni - VIDEO

