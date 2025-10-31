Anticipo al venerdì per la sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. A Napoli grande tensione per il derby: al Centro Federale “Felice Scandone” si sono sfidate Ranieri Impiantistica CN Posillipo e AC Group Canottieri Napoli con i padroni di casa che si sono imposti per 12-9, volando a quota 9 punti in classifica. Primo quarto di grande equilibrio, spezzato poi nel secondo periodo: parziale di 4-1 per prendere un distacco di tre reti all’intervallo lungo per i ragazzi di Porzio. La Canottieri non ci sta e prova a reagire: spettacolo nel terzo quarto con addirittura dieci siglate, gli ospiti le provano tutte per rientrare e si riportano al -1 prima degli ultimi otto minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Posillipo batte Canottieri per 12-9 nel derby di Napoli