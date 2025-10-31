Palinsesti TV dal 9 al 15 novembre 2025 | torna Il Commissario Ricciardi e debutta The Voice Senior

La settimana televisiva dal 9 al 15 novembre 2025 porta con sé un mix di grandi ritorni e nuove prime serate. Su Rai 1 debutta la terza stagione de Il Commissario Ricciardi, mentre Canale 5 punta su Gigi e Vanessa Insieme, nuovo show comico musicale. Venerdì è la volta di The Voice Senior, che torna con la sua sesta edizione, e sabato i riflettori si accendono su Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales. Un palinsesto ricco e variegato che promette emozioni, musica e tanto spettacolo su tutte le principali reti generaliste.? Rai 1? Canale 5 D: Màkari 4 (44) – 1ª Tv D: La Notte nel Cuore – 1ª Tv L: Il Commissario Ricciardi 3 – New L: Grande Fratello M: Il Commissario Montalbano – R M: La Notte nel Cuore – 1ª Tv M: – M: Gigi e Vanessa Insieme (13) – New G: Italia–Moldavia G: – V: The Voice Senior (18) – New V: Tradimento – 1ª Tv S: Ballando con le Stelle (813) S: Tu Sì Que Vales (811)? Nessuna segnalazione? Nessuna segnalazione? Rai 2? Italia 1 D: N. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

