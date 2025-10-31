Palermo l’ultimo tornitore del legno | Un mestiere amato dai turisti ma non dai nostri giovani
In Italia si stima che a fare questo lavoro non siano rimasti più di trecento. Giuseppe Vitrano, 54 anni, è ormai l’unico in città: “Ci stiamo estinguendo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
