Le prese di posizione del Comune di Asciano e del comitato costituito da giorni, la posizione contraria del Comune di Monteroni d’Arbia, l’interrogazione Pd nel capoluogo (con la giunta che replicherà in aula ma avrebbe già approfondito la questione tecnicamente per prendere posizione), il "no" deciso pronunciato dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, che invita a non scaricare sul Governo e chiama in causa il ruolo della Regione. L’ipotesi del parco eolico nelle Crete non piace insomma a nessuno e ora approda anche in Parlamento, con l’interrogazione del deputato Pd Marco Simiani indirizzata al ministro dell’Ambiente, al quale chiede "se sia a conoscenza dei contenuti e delle modalità di avvio del progetto di parco eolico nelle Crete Senesi e se non ritenga conseguentemente necessario sospendere l’iter autorizzativo in corso, al fine di approfondire la compatibilità paesaggistica, geologica e culturale dell’intervento con il Piano paesaggistico regionale della Toscana e con i vincoli di tutela previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pale eoliche nelle Crete, il caso in Parlamento