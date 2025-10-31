Palazzo Forti riapre e Verona riscopre il suo cuore artistico | quasi 1.500 visitatori in soli dieci giorni
Dal 9 al 26 ottobre 2025 Palazzo Forti ha accolto quasi 1.500 visitatori in soli dieci giorni di apertura, segnando un significativo ritorno nel panorama culturale veronese. Dopo quindici anni di chiusura, lo storico edificio è tornato ad animarsi grazie a tre fine settimana di eventi e due nuovi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
