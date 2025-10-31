Paganin sicuro | Chivu si è già preso l’Inter guardate queste due cose

Inter News 24 Le parole di Antonio Paganin, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Antonio Paganin ha parlato a TMW Radio dell’inizio di stagione dell’ Inter. INTER F IORENTINA – E l’Inter di Chivu. Lo è nella comunicazione, nel modo in cui gestisce lo spogliatoio. I giocatori si riconoscono in questo tipo di gestione ed è evidente come Chivu abbia in mano il gruppo. ieri è stato bellissimo vedere giocare l’Inter e con i ricambi dalla panchina non si abbassa mai la qualità. Personalmente mi diverto a vederli giocare. 🔗 Leggi su Internews24.com

