Il ritorno a casa dopo giorni di ansia. Dopo ore di apprensione e incertezza, la notizia che tutti speravano è finalmente arrivata: Francesco Strasso è tornato a casa, sano e salvo. A confermarlo è stata la madre, Antonella Pastore, che ha voluto rassicurare amici, parenti e cittadini di Pagani, la cittadina in provincia di Salerno dove il giovane vive. La donna ha espresso la propria gratitudine a quanti, nelle ultime ore, si sono mobilitati per aiutare nelle ricerche e diffondere gli appelli. “Grazie di cuore a tutti per la vicinanza e l’affetto dimostrato. Francesco è a casa”. L’allarme e la mobilitazione sui social. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pagani, lieto fine per Francesco Strasso: il giovane è tornato a casa dopo giorni di paura