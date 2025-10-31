Pagamento degli stipendi Uiltrasporti | Un primo passo verso la normalità
Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Uiltrasporti. Accogliamo con moderata soddisfazione la notizia del pagamento degli stipendi disposto dalla società WM Magenta srl anche ai lavoratori impiegati dalla DM Technology srl, una decisione che riconosce e dà finalmente piena attuazione al principio di responsabilità solidale nei raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Un risultato che arriva dopo diverse sollecitazioni e di segnalazioni indirizzate al Sindaco del Comune di Castel Volturno, cui abbiamo segnalato le anomalie nella gestione dell’appalto e le ricadute sui lavoratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Cantieri fermi per la vertenza degli operai Manelli: passo in avanti per il pagamento degli stipendi ma lo sciopero continua - facebook.com Vai su Facebook
Castel Volturno, UilTrasporti apre vertenza su cantiere rifiuti: “Stipendi arretrati e regole violate” - Parte l’offensiva sindacale sulla gestione del servizio di igiene urbana a Castel Volturno. Scrive pupia.tv
Mondragone, stipendi di settembre non pagati: UilTrasporti diffida Dhi e chiede soluzione immediata - Un tavolo istituzionale convocato per sbloccare gli stipendi di settembre 2025 ai lavoratori dell’ex Unità produttiva Dhi di Mondragone ... Riporta pupia.tv
Atm, si lavora alla soluzione stipendi - La questione degli stipendi degli autisti Atm al centro dell’assemblea dei lavoratori UilTrasporti nei locali aziendali di Ripalimosani. Da rainews.it