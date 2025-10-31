Pagamento degli stipendi Uiltrasporti | Un primo passo verso la normalità

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Uiltrasporti. Accogliamo con moderata soddisfazione la notizia del pagamento degli stipendi disposto dalla società WM Magenta srl anche ai lavoratori impiegati dalla DM Technology srl, una decisione che riconosce e dà finalmente piena attuazione al principio di responsabilità solidale nei raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Un risultato che arriva dopo diverse sollecitazioni e di segnalazioni indirizzate al Sindaco del Comune di Castel Volturno, cui abbiamo segnalato le anomalie nella gestione dell’appalto e le ricadute sui lavoratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

