Padri nobili della destra? Pregiudicati Montanari senza freni

Ilgiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Tomaso Montanari ha un'opinione piuttosto netta e forte sulla riforma della giustizia che ha appena iniziato il suo percorso nell’Aula del Parlamento. Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, il programma di approfondimento politico e non solo condotto da Corrado Formigli, il docente progressista è intervenuto sulla riforma della giustizia voluta dall’attuale governo guidato da Giorgia Meloni. In un mix di accuse personali e valutazioni aspre, il rettore ha attaccato l’intera cultura di centrodestra, definendo i padri nobili della destra “una manica di pregiudicati”. Un'affermazione molto pesante che cela un’accusa ancora più grave che, sicuramente, non passerà inosservata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

padri nobili della destra pregiudicati montanari senza freni

© Ilgiornale.it - "Padri nobili della destra? Pregiudicati". Montanari senza freni

Argomenti simili trattati di recente

padri nobili destra pregiudicati"Padri nobili della destra? Tutti pregiudicati". Montanari senza freni contro la riforma della giustizia - Il professore è intervenuto sulla riforma della separazione delle carriere voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni ... Da msn.com

padri nobili destra pregiudicatiRiforma giustizia, Montanari: "I padri nobili del centrodestra sono dei pregiudicati, all'inferno esulta Licio Gelli" - Tomaso Montanari attacca la riforma della Giustizia: 'Non è una destra legge e ordine, è una specia di banda bassotti'. Riporta la7.it

padri nobili destra pregiudicatiA ciascuno i padri nobili che merita - Basterebbe evocare i padri nobili dell’attuale Costituzione repubblicana – da Calamandrei a Dossetti, da Einaudi a Pertini – e metterli a confronto con quelli della ... Lo riporta lanotiziagiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Padri Nobili Destra Pregiudicati