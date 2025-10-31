Padri nobili della destra? Pregiudicati Montanari senza freni
Il professor Tomaso Montanari ha un'opinione piuttosto netta e forte sulla riforma della giustizia che ha appena iniziato il suo percorso nell’Aula del Parlamento. Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, il programma di approfondimento politico e non solo condotto da Corrado Formigli, il docente progressista è intervenuto sulla riforma della giustizia voluta dall’attuale governo guidato da Giorgia Meloni. In un mix di accuse personali e valutazioni aspre, il rettore ha attaccato l’intera cultura di centrodestra, definendo i padri nobili della destra “una manica di pregiudicati”. Un'affermazione molto pesante che cela un’accusa ancora più grave che, sicuramente, non passerà inosservata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
