Padre Bob è diventato Papa | il ritratto umano e sorprendente di Leone XIV

Nel libro “Chi dite che io sia? Sono un figlio di Agostino”, scritto da padre Giuseppe Pagano con il vaticanista Ignazio Ingrao, emerge un ritratto sorprendentemente terreno e affettuoso di Papa Leone XIV, il Pontefice che tutti chiamavano “padre Bob”. Un uomo capace di alternare profondità spirituale e leggerezza quotidiana, con una risata contagiosa, la passione per lo sport e persino qualche scherzo goliardico nei tempi da studente. “Padre Bob”, il prete che rideva di gusto. Pagano, che condivise con lui gli anni di formazione al collegio internazionale di Santa Monica, lo descrive come un uomo “ semplice e sereno, che non si arrabbiava mai e affrontava tutto con equilibrio ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

