Padova abbraccia i bambini di Gaza 234 medici aderiscono all' iniziativa

Centinaia di medici aderenti per decine di specializzazioni diverse. L'iniziativa nata per raccogliere disponibilità per aiutare i rifugiati seguiti da "Padova abbraccia i bambini di Gaza" ha visto un'importante adesione da parte della comunità medica e odontoiatrica padovana. Promosso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Tribuna Est potenziata: Padova pronto ad abbracciare ancora più tifosi per il rientro del Papu

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, dove si celebreranno i funerali dei tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare a Castel D'Azzano. Al suo arrivo ha abbracciato i familiari degli agenti

Da Gaza all'Istituto Barbarigo di Padova. Nella passione c'è la speranza - Fra le parole in italiano che Rahaf, il fratello gemello Mohammed e la sorella Raghadmadi, hanno imparato da quando sono in Italia, da metà agosto, ci sono "ciao", "arrivederci", "come stai?

Voci per Gaza al Geox, c'è anche Francesca Albanese - Al concerto organizzato per sostenere le spese mediche dei bambini di Gaza è confermata la partecipazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.

"Voci per Gaza", un grande concerto per raccogliere fondi per bambine e bambini mutilati - A introdurre la serata Moni Ovadia, Paolo Rossi e Omar Suleiman e poi artisti come Abidat R'Ma, Kofia Group, Auroro Borealo, Giancane, Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, Pierpaolo Capovilla e i C