Paderno gli ex del Gadda si ritrovano per raccontarsi | appuntamento all’auditorium Tilane

Paderno Dugnano – Racconteranno le loro esperienze di vita: c’è chi è diventato ricercatore, chi giornalista, chi cantante, chi scrittore, chi dirigente d’azienda, chi illustratore e chi insegnante. Tutti, però, hanno una cosa, anzi, una “scuola” in comune: hanno frequentato e studiato all’istituto di Istruzione Superiore “Carlo Emilio Gadda” di via da Vinci, a Paderno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

