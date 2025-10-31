Padel e cultura il debutto Weebora a Barcellona
Padel per chi scende in campo, cultura per chi resta a bordo campo: la prima esperienza 100% Weebora a Barcellona unisce passioni diverse in un unico viaggio. Un debutto che intreccia allenamento, scoperta e convivialità, offrendo tanto a chi ama giocare quanto ai loro accompagnatori, nel segno di un modo nuovo di vivere il tempo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
– : “ . ”, due giorni tra natura, cultura e sport nel cuore di Mozzo. Anche KZ Padel partecipa al pomeriggio sportivo, aprendo le porte del proprio centro e metten - facebook.com Vai su Facebook
Heineken® 0.0 sigla una collaborazione globale con il Premier Padel, segnando il suo debutto nello sport in più rapida crescita al mondo - 0 annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio di sponsorizzazioni globali con una partnership storica con il Premier Padel, il principale ci ... Riporta adnkronos.com