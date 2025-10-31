out of dark la luce che nasce dal buio

ROMA - Un corpo che emerge dall’ombra. Non per essere esibito, ma per essere finalmente visto. Con “Out of Dark”, in mostra dal 31 ottobre al 6 novembre alla Medina Art Gallery di via Angelo Poliziano a Roma, Alessandro Negrini – in arte Alex Nero Photo – costruisce un racconto fotografico che è prima di tutto un attraversamento: del dolore, del silenzio, della pelle. Le sue immagini non cercano l’effetto o il compiacimento. Sono fenditure nel buio, spiragli da cui filtra una verità ruvida, autentica. Ogni scatto è un incontro, un dialogo tra chi guarda e chi si lascia vedere senza maschere. Qui la luce non mette in mostra, ma accompagna; non giudica, ma accarezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

