Ottolini risolve il contratto con il Genoa la Juve ci prova | previsto un incontro a breve
La Juventus aspetta alla finestra per Ottolini: il direttore sportivo ha risolto il contratto con il Genoa dopo la sconfitta in campionato contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Crisi Genoa: possibile addio di Ottolini, l'ipotesi di un direttore sportivo straniero. Vieira in panchina col Sassuolo di Carlo Danani per Primocanale Marco Ottolini è il direttore sportivo del Genoa dall'estate del 2022 Ottolini ai saluti e Vieira ancora in sella, a gui - facebook.com Vai su Facebook
Crisi Genoa: possibile addio di Ottolini, l'ipotesi di un direttore sportivo straniero. Vieira in panchina col Sassuolo - Salvo ripensamenti last minute, sempre possibili in situazioni pesanti come quella attuale al Genoa, al momento ... primocanale.it scrive
Genoa, ufficiale la rivoluzione: addio al ds Ottolini. Il Grifone ha già scelto il suo sostituto. E su Vieira… - Genoa, cambio in dirigenza: via Ottolini, arriva Diego Lopez dal Lens. Scrive calcionews24.com
Genoa, via ds Ottolini. Su Vieira per ora nessuna decisione. Le news - La sconfitta interna contro la Cremonese di ieri sera e l’ultimo posto in classifica in Serie A, senza vittorie in campionato e ancora senza un gol segnato in casa, portano i primi effetti in casa Gen ... Si legge su sport.sky.it