Ottolini Juventus,tornerà a Torino per completare il nuovo assetto dirigenziale del club. Affiancherà Comolli, Chiellini e Modesto Come riportato da Giovanni Albanese su La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha ormai scelto il suo nuovo direttore sportivo. Ufficialmente la ricerca è ancora aperta, come ha dichiarato il direttore generale Damien Comolli («la ricerca è ancora . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ottolini Juventus: il nuovo direttore sportivo è scelto! Tutti i dettagli sul ritorno e sulla rivoluzione bianconera