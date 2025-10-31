Ottolini alla Juve alla scoperta del futuro ds bianconero | quali sono stati i suoi migliori affari! Ecco tutti gli acquisti e le cessioni ci sono nomi importanti…
Ottolini alla Juve, scopriamo il (futuro) ds bianconero: ecco i suoi migliori affari tra acquisti e le cessioni. Nomi importanti. Un profilo specializzato in plusvalenze, un manager capace di generare un tesoretto. La Juventus ha scelto Marco Ottolini come nuovo Direttore Sportivo per completare la rivoluzione dirigenziale e supportare il neo-tecnico Luciano Spalletti. Dopo l’addio al Genoa, il suo arrivo a Torino è imminente. Ma cosa ha fatto Ottolini per convincere la Signora? Il suo curriculum al Genoa è un manifesto di come creare valore, come riferito da TMW. I capolavori: Dragusin e Martinez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ottolini ritorna alla Juve: dopo l'addio al Genoa sarà il braccio operativo del club bianconero - X Vai su X
Genoa, via anche Vieira dopo Ottolini? Ore decisive: un ex Juve possibile sostituto - facebook.com Vai su Facebook
Ottolini Juve, Comolli annuncia la short list per il direttore sportivo. La scelta è attesa entro la prossima sosta - La scelta è attesa entro la prossima sosta Il tema del nuovo direttore sportivo resta centrale in casa Juve. Come scrive juventusnews24.com
Nuovo ds Juve, Ottolini (e non solo) per il ruolo in casa bianconera. Spunta fuori una nuova indiscrezione - Nuovo ds Juve: Marco Ottolini in pole, Comolli prepara la rivoluzione bianconera La rivoluzione in casa Juventus prosegue senza sosta. Si legge su calcionews24.com
Ottolini alla Juventus sarebbe un ritorno: come è andata la sua prima esperienza in bianconero e che ruolo aveva - In caso di approdo in bianconero, per Ottolini si tratterebbe di un ritorno alla Juventus dove ha già lavorato negli scorsi anni. Si legge su ilbianconero.com