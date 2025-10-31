Ottobre roseo per il carrello della spesa | cala l’inflazione Prezzi giù per energia tlc e alimenti non lavorati
Buone notizie, sul fronte dei prezzi, nel mese di ottobre che si chiude oggi. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione d el -0,3% su base mensile e del +1,2% su base annua (da +1,6% nel mese precedente ). La “sensibile decelerazione” del tasso d’inflazione – spiega l’istituto – si deve prevalentemente al marcato rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli Energetici regolamentati (da +13,9% a -0,8%), degli Alimentari non lavorati (da +4,8% a +1,9%) e, in misura minore, di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +2,0%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Comune: Città di Portobuffolè Consiglio Comunale Lunedì 27 ottobre 2025 ore 19:30 - facebook.com Vai su Facebook
Inflazione giù all’1,2% a ottobre, ma il carrello della spesa fa +2,3%: “Per una famiglia 438 euro in più in un anno” - Istat: a ottobre l'inflazione cala all'1,2%, ma alimentari e beni di prima necessità continuano a pesare sulle famiglie italiane ... Segnala ilfattoquotidiano.it
A ottobre prezzi nel carrello +2,3%. Confcommercio: manca la spesa delle famiglie - Secondo l'Istat, il dato preliminare di ottobre indica per i prezzi al consumo del grocery ... Riporta distribuzionemoderna.info
Istat, prezzi carrello spesa decelerano a ottobre, +2,3% - I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa) a ottobre decelerano da +3,1% a +2,3% su base annua. Lo riporta ansa.it