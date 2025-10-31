Ottobre roseo per il carrello della spesa | cala l’inflazione Prezzi giù per energia tlc e alimenti non lavorati

Buone notizie, sul fronte dei prezzi, nel mese di ottobre che si chiude oggi. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione d el -0,3% su base mensile e del +1,2% su base annua (da +1,6% nel mese precedente ). La “sensibile decelerazione” del tasso d’inflazione – spiega l’istituto – si deve prevalentemente al marcato rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli Energetici regolamentati (da +13,9% a -0,8%), degli Alimentari non lavorati (da +4,8% a +1,9%) e, in misura minore, di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +2,0%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

