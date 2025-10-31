Tempo di lettura: 2 minuti “Otto tavoli per otto temi in Campania”. E’ questo il titolo del forum promosso da Camilla Sgambato, candidata capolista del Pd alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. L’appuntamento è in programma lunedì 3 novembre alle 18.30 al Ristorante ‘Amico Bio’, in piazza Adriano 35 a Santa Maria Capua Vetere, nei pressi dell’Anfiteatro Campano. “Riempiamo la campagna elettorale di contenuti – spiega Sgambato – Scriviamo insieme il futuro della nostra provincia attraverso il dialogo, l’ascolto e la partecipazione. Un percorso di condivisione in cui ogni cittadino metta le proprie competenze, esperienze e sensibilità al centro di una proposta che sia aperta e democratica”, aggiunge la capolista del Pd nell’annunciare l’iniziativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Otto tavoli per otto temi in Campania’, Sgambato lancia il forum delle idee: “Riempiamo la campagna elettorale di contenuti”