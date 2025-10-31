Otto tavoli per otto temi in Campania Camilla Sgambato lancia il forum delle idee | Riempiamo la campagna elettorale di contenuti

Otto tavoli per otto temi in Campania”. E’ questo il titolo del forum promosso da Camilla Sgambato, candidata capolista del Pd alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. L’appuntamento è in programma lunedì 3 novembre alle 18.30 al Ristorante 'Amico Bio', in piazza Adriano 35 a Santa Maria. 🔗 Leggi su Casertanews.it

