Otto Novembre Night | Melicucco si veste di divertimento

Reggiotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Melicucco si prepara a vivere una notte indimenticabile con l’Otto Novembre Night, l’evento più atteso dell’autunno, che promette musica, spettacolo ed energia nel suggestivo scenario che sapientemente è stato ideato appositamente per l’occasione e interamente coperto da una tensostruttura. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Otto Novembre Night Melicucco