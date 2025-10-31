Otto Novembre Night | Melicucco si veste di divertimento
Melicucco si prepara a vivere una notte indimenticabile con l’Otto Novembre Night, l’evento più atteso dell’autunno, che promette musica, spettacolo ed energia nel suggestivo scenario che sapientemente è stato ideato appositamente per l’occasione e interamente coperto da una tensostruttura. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
