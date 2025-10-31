Otto e mezzo Gad Lerner | I cori sul Duce a Parma? Chissà in quante altre sedi di FdI

Il titolo della puntata di venerdì 31 ottobre di Otto e mezzo è già tutto un programma: "Duce, duce, camicia nera trionferà". Nella notte delle streghe, Lilli Gruber organizza una bella caccia al fascista destinata però a trasformarsi in "caccia al premier". In collegamento con La7 c'è Gad Lerner per parlare di uno dei casi di giornata, i cori in onore di Mussolini nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, dove si riuniscono anche i giovani del partito. Il gruppo, ha poi spiegato Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di FdI, è già stato commissariato da Gioventù Nazionale. "Da noi, chi sbaglia paga. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

