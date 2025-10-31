Otto consigli per insegnare la gestione del denaro ai figli
Parlare di soldi ai figli non è un tabu ma un modo per insegnare autonomia e consapevolezza. In occasione della Giornata mondiale del risparmio, i dati mostrano che i giovani italiani risparmiano già centinaia di euro e imparano a gestire il denaro grazie alle app digitali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
10 ottobre , Giornata della salute mentale Leggiamo i consigli della Dott.ssa Palmieri #AstFermo Associazione Psiche 2000 Fermo - facebook.com Vai su Facebook
Otto consigli per insegnare la gestione del denaro ai figli - In occasione della Giornata mondiale del risparmio, i dati mostrano che i giovani italiani risparmiano già ... Riporta vanityfair.it
Gestire i soldi nella coppia? Otto consigli utili anche a San Valentino - Uno studio pubblicato sulla rivista accademica Couple and Family Psychology ha analizzato le principali cause di divorzio, evidenziando come le difficoltà economiche rappresentino un fattore ... Riporta vanityfair.it