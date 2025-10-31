Ottava giornata basket Eurolega 2025 2026 | Milano piega Parigi Bologna sconfitta a Monaco dal Bayern

Nell’ottava giornata basket Eurolega 20252026, l’ Olimpia si rialza e batte al Forum il Paris per 86-77, dominando dall’inizio alla fine. Arriva, invece, una sconfitta per la Virtus Bologna, che si arrende 86-70 sul parquet del Bayern Monaco. OTTAVA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: OLIMPIA MILANO-PARIS 86-77 Torna al successo Milano che stende Parigi 86-77. Fin dall’inizio, i meneghini vanno avanti con Shields e Sestina. Il vero capolavoro dei padroni di casa arriva nel secondo quarto: 24 punti segnati e 12 subiti, per arrivare al 47-27 all’intervallo. I francesi si aggrappano ad Hifi per risalire, ma quattro uomini di Milano vanno a doppia cifra: Mannion, Brooks, Booker e Shields. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

