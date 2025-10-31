Ottava giornata basket Eurolega 2025 2026 | Milano piega Parigi Bologna sconfitta a Monaco dal Bayern
Nell’ottava giornata basket Eurolega 20252026, l’ Olimpia si rialza e batte al Forum il Paris per 86-77, dominando dall’inizio alla fine. Arriva, invece, una sconfitta per la Virtus Bologna, che si arrende 86-70 sul parquet del Bayern Monaco. OTTAVA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: OLIMPIA MILANO-PARIS 86-77 Torna al successo Milano che stende Parigi 86-77. Fin dall’inizio, i meneghini vanno avanti con Shields e Sestina. Il vero capolavoro dei padroni di casa arriva nel secondo quarto: 24 punti segnati e 12 subiti, per arrivare al 47-27 all’intervallo. I francesi si aggrappano ad Hifi per risalire, ma quattro uomini di Milano vanno a doppia cifra: Mannion, Brooks, Booker e Shields. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Photogallery Riviviamo insieme l’ottava giornata del Girone A di Eccellenza Lazio, andata in scena all’“Enrico Rocchi“. Ecco alcuni scatti della partita tra la Viterbese e la nostra Prima Squadra #campuseur #noisiamoeur #eccellenza - facebook.com Vai su Facebook
L'ottava giornata della kermesse fa spazio a Jafar Panahi, autore iraniano della pellicola vincitrice della Palma d'oro a Cannes, che ritira un premio alla carriera, e a Massimo Boldi, anche lui premiato con un riconoscimento speciale. In serata sfilano i protagon - X Vai su X
EuroLega, 8ª giornata: Paris, attacco disinnescato! Olimpia Milano domina e vince al Forum - Olimpia Milano e Paris si sfidano per l'ottava giornata di EuroLega al Forum di Assago. Da basketinside.com
Dove vedere in tv Bayern Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Secondo impegno settimanale in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi giovedì 30 ottobre affronta a Monaco di Baviera (Germania) il Bayern per l'ottava ... Segnala oasport.it
Diretta Milano Paris/ Streaming video tv: test importante per l’Olimpia! (Eurolega, oggi 30 ottobre 2025) - Diretta Milano Paris streaming video tv: l'Olimpia ospita l'ambiziosa squadra francese all'Unipol Forum, nell'ottava giornata di Eurolega. Scrive ilsussidiario.net