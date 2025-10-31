Una bomba carta è esplosa nella notte tra mercoledì e giovedì nell’androne di un palazzo di case popolari in via della Tortuga 70, nel quartiere di Ostia Nuova. L’ordigno è stato fatto esplodere intorno alle 2 del mattino, provocando un forte boato che ha svegliato gli abitanti della zona. Non si registrano feriti, ma l’esplosione ha mandato in frantumi i vetri del portone d’ingresso e danneggiato un muro interno del pianterreno. Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido, la Polizia Scientifica e i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l’area. Secondo quanto ricostruito, la bomba carta sarebbe stata collocata nelle vicinanze del punto in cui alcuni ragazzi stanno realizzando un murales in memoria di Simone Schiavello, il 19enne ucciso a coltellate lo scorso 15 ottobre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ostia, bomba carta contro il portone di un palazzo: era il luogo dove si realizza un murales per Simone Schiavello