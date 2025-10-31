Osteoporosi fratture destinate a raddoppiare entro il 2050 | gli esperti indicano la soluzione
Le fratture legate all’osteoporosi sono destinate a raddoppiare entro il 2050, ma la buona notizia è che una soluzione concreta esiste già. A evidenziarlo è un nuovo Perspective pubblicato sul prestigioso New England Journal of Medicine, che vede come primo autore Nicola Napoli, direttore. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Lunedì 20 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ostroporosi, è stata realizzata l'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle fratture da fragilità ossea, promossa dalla Fedios Federazione Italiana Osteoporosi E Malatti - facebook.com Vai su Facebook
Osteoporosi, fratture destinate a raddoppiare entro il 2050: gli esperti indicano la soluzione - Lo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine e firmato dal professor Nicola Napoli del Policlinico Campus Bio- Come scrive quicomo.it
In Liguria 4500 fratture di femore per osteoporosi, costo di 50 milioni di euro - In Liguria secondo le stime ci sono 10 casi ogni 1000 abitanti di osteoporosi, ma nell’area metropolitana genovese questa cifra sale fino a 22- primocanale.it scrive
Osteoporosi: come alimentazione, esercizio e fisiatra possono fare la differenza nella prevenzione - Scopri come prevenire l’osteoporosi con alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e corretti stili di vita per mantenere le ossa forti. Secondo medicitalia.it