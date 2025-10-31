Ospedale San Raffaele di Milano la protesta dei lavoratori | Si pensa solo al profitto e non alla salute pubblica
Centinaia di lavoratori si sono radunati questa mattina davanti al Pirellone di Milano per denunciare le condizioni all’interno dell’ospedale San Raffaele. Cartelli, bandiere sindacali e voci dal corteo hanno raccontato un malessere diffuso che, secondo i partecipanti, deriva da scelte gestionali “ sostenute dal profitto e non dalla salute pubblica “. Sul volantino diffuso durante la manifestazione si leggono accuse dirette all’amministrazione: “Liste d’attesa insostenibili, manutenzione carente, ospedale sporco e appalti che peggiorano la qualità dell’assistenza”. “Le cure non possono attendere”, si legge ancora, “posticipare diagnosi e controlli aumenta la spesa sanitaria e diminuisce la possibilità di guarigione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Venerdì 31 ottobre, lavoratrici e lavoratori dell’Ospedale San Raffaele di Milano faranno sciopero e manifesteranno: alle 9.30 il ritrovo è in via Olgettina 60, sul piazzale dell’Ospedale. Da qui, raggiungeranno attraverso il percorso pedonale la metropolitana a - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale San Raffaele, lavoratori verso lo sciopero: la protesta durerà un'intera giornata - La Rsu dell'Irccs annuncia “un'intera giornata” di protesta per venerdì 31 ottobre. Secondo msn.com
MILANO: VENERDì SCIOPERA IL PERSONALE DEL SAN RAFFAELE, “SEMPRE MENO GARANTITO IL DIRITTO ALLA SALUTE” - "Ospedale sporco, personale insufficiente, stipendi inadeguati, impossibilità di accedere alle cure". Lo riporta radiondadurto.org
Ginocchio, al San Raffaele di Milano protesi e chirurgia robotica - Tecniche chirurgiche mininvasive, apparecchiature dedicate al recupero veloce con riduzione del dolore, assistenza post operatoria e p ... Si legge su italpress.com