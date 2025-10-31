Ospedale San Raffaele di Milano la protesta dei lavoratori | Si pensa solo al profitto e non alla salute pubblica

Centinaia di lavoratori si sono radunati questa mattina davanti al Pirellone di Milano per denunciare le condizioni all’interno dell’ospedale San Raffaele. Cartelli, bandiere sindacali e voci dal corteo hanno raccontato un malessere diffuso che, secondo i partecipanti, deriva da scelte gestionali “ sostenute dal profitto e non dalla salute pubblica “. Sul volantino diffuso durante la manifestazione si leggono accuse dirette all’amministrazione: “Liste d’attesa insostenibili, manutenzione carente, ospedale sporco e appalti che peggiorano la qualità dell’assistenza”. “Le cure non possono attendere”, si legge ancora, “posticipare diagnosi e controlli aumenta la spesa sanitaria e diminuisce la possibilità di guarigione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

