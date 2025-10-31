Ospedale di Eboli corpo estraneo in uno dei bronchi | rimosso in anestesia locale

Salernotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 70 anni, giunta al Pronto Soccorso dell'ospedale "Maria Santissima Addolorata" di Eboli con gravi difficoltà respiratorie e tosse insistente, è stata sottoposta a un delicato intervento per la rimozione di un corpo estraneo. La causa dell'ostruzione, insorta acutamente durante il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

