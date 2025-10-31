Oscar David e il Leone la Compagnia Diurni e Notturni in scena al Teatro Filodrammatici

Celebrare il cinema attraverso il teatro, ma soprattutto celebrare tutte le persone che hanno pianto e riso vedendo un film. Lo vuole fare la Compagnia Diurni e Notturni con l’ultima sua fatica: "Oscar, David e il Leone - un cineclub teatrale", in scena venerdì 7 novembre alle ore 20,30 al Teatro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“Oscar, David e il Leone”, ai Filodrammatici lo spettacolo della Compagnia Diurni e Notturni - Celebrare il cinema attraverso il teatro, ma soprattutto celebrare tutte le persone che hanno pianto e riso vedendo un film. Si legge su piacenzasera.it

