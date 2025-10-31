Orto Botanico di Roma | un’esperienza unica tra natura storia e cultura
Aperto tutti i giorni, domenica e festivi compresi DA APRILE A OTTOBRE (ora legale) 9:00 – 18:30 DA NOVEMBRE A MARZO (ora solare) 10:00 – 17:30 Non è consentito l’ingresso ai cani, ad eccezione dei cani guida per non vedenti Immerso nel cuore della Città Eterna, l’Orto Botanico di Roma si estende per 12 ettari sul colle Gianicolo, offrendo un’esperienza unica tra natura, storia e cultura. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Con oltre 3.500 specie botaniche provenienti da tutto il mondo, questo giardino incantato è uno dei più grandi d’Italia, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e per chiunque desideri una pausa dalla frenesia cittadina. 🔗 Leggi su Funweek.it
Approfondisci con queste news
A causa dell’allerta meteo diramata su parte della Campania per venerdì 31 ottobre 2025, l’Orto Botanico resterà chiuso alle visite. Due to a weather alert issued for part of Campania on October 31st, 2025, the Botanical Garden will be closed to visitors. Bolletti - facebook.com Vai su Facebook
«Roma nature week»: una settimana alla riscoperta della natura. Si parte dal Museo dell'Orto Botanico, poi tanti eventi in città - Arriva «Roma Nature Week», come dice il titolo stesso una settimana alla riscoperta della natura: si inizia sabato 12 e domenica 13 ottobre al Museo Orto Botanico e si prosegue poi con eventi in tutta ... Si legge su roma.corriere.it
Arriva Fuori Mercato all'Orto Botanico di Roma - L'evento si terrà presso l’Orto Botanico di Roma, situato ai piedi del Gianicolo, che ospita una vastissima biodiversità rientrando tra i giardini con valore naturalistico tra i più importanti ... Riporta romatoday.it
Cinema in Verde: all’Orto Botanico di Roma torna il festival che porta l’ambiente sul grande schermo (e c’è anche Alessandro Preziosi in giuria) - Dal 18 al 21 settembre, torna a Roma la rassegna Cinema In Verde, in uno dei luoghi più suggestivi (e ... Riporta greenme.it