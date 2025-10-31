Mike Santana è il campione massimo della TNA, dopo aver strappato la cintura a Trick Williams. E se c’è qualcuno che può essere orgoglioso di lui è proprio il suo ex compagno di tag team, Ortiz. I due hanno fatto la storia della TNA tra gli LAX, anche come Tag Team Champions, e sono passati insieme in AEW nel 2019. Le cose non sono state poi tutte rose e fiori, le tensioni reali e in storyline hanno portato Santana e Ortiz a dividersi, con il primo che è ritornato in TNA nel 2024. Un giorno torneremo insieme. In un’intervista a Wombreezy, Ortiz ha parlato dell’attuale successo del suo ex collega e amico, e soprattutto dei rimpianti che ha avuto nell’ultimo periodo insieme come tag team, auspicandosi che un giorno potrà ritornare in squadra con lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Ortiz: "Contento di lui in TNA. Un giorno mi riuniró con Mike Santana"