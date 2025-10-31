Orrore a Taormina | 31 cani rinchiusi in un canile clandestino in condizioni disumane

ABBONATI A DAYITALIANEWS A Taormina (Messina), le autorità hanno liberato 31 cani di diverse razze, rinchiusi in un canile clandestino che versavano in condizioni disumane. L’operazione è stata condotta dagli agenti della polizia locale in collaborazione con il corpo agroforestale, dopo una segnalazione che ha portato alla scoperta della struttura. Le condizioni del rifugio. Il canile, situato in contrada Bruderi, è stato descritto dal sindaco Cateno De Luca come un vero e proprio lager per animali, fatiscente e invaso da topi morti. Gli ambienti erano sporchi e privi di qualsiasi requisito igienico-sanitario, rendendo la sopravvivenza degli animali estremamente difficile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

