Orrore a Benevento | strage familiare con un sasso Quando la depressione diventa un’arma mortale

Ilgiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’orribile strage familiare, consumata tra le mura domestiche in un piccolo paese dell’entroterra sannita. Paupisi, alle porte di Benevento, conta poche migliaia di anime. Lì, tra villette e vigneti, Salvatore Ocone, operaio 58enne, ha confessato di aver ucciso con un grosso sasso la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo Ocone, appena 15 anni. Pensava di aver ammazzato anche la figlia 16enne, che è sopravvissuta alla mattanza. Dopo l’efferato delitto, ha trascinato i corpi dei ragazzini in auto ed è fuggito, quando non era ancora l’alba del 30 settembre scorso, prima di essere scovato dai carabinieri elicotteristi in una zona di campagna in provincia di Campobasso, a Ferrazzano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

