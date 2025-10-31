Oroscopo di novembre 2025 le previsioni del mese segno per segno | Mercurio retrogrado tra Sagittario e Scorpione
Pronti ad un nuovo Mercurio retrogrado nell'oroscopo del mese di novembre 2025? Il pianeta del pensiero infatti farà una lunga sosta tra la prima decade del Sagittario e la terza decade dello Scorpione. Dal 4 novembre Marte entra in Sagittario e dal 7, invece, Venere in Scorpione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
