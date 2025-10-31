Oroscopo di Halloween | le energie del weekend dal 31 ottobre al 2 novembre
Le giornate tra il 31 ottobre e il 2 novembre portano un’energia particolare: la Luna in Cancro e il Sole in Scorpione amplificano intuizione, memoria e sensibilità. È un momento ideale per lasciar andare ciò che non serve più e rinascere, proprio come insegna il simbolismo di Halloween e Ognissanti. Ariete (21 marzo – 19 aprile). Weekend di introspezione più che d’azione. Il fuoco si calma e lascia spazio a pensieri profondi. Un incontro inaspettato potrebbe farti rivalutare una scelta recente. Halloween tip: scrivi un desiderio e brucia un foglietto: è tempo di chiudere un ciclo. Toro (20 aprile – 20 maggio). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
Cosa ci aspetta per Halloween, domani 31 ottobre 2025, secondo le stelle? Lo scopriamo con le previsioni dell'oroscopo di domani per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro, fortuna e salute. - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo di Halloween: le energie del weekend dal 31 ottobre al 2 novembre - Le giornate tra il 31 ottobre e il 2 novembre portano un’energia particolare: la Luna in Cancro e il Sole in Scorpione amplificano intuizione, memoria e ... romadailynews.it scrive
L’oroscopo di oggi venerdì 31 ottobre 2025: Halloween con la Luna in Pesci - La Luna in Pesci porta sogni incontenibili ma anche caos mentale nell'oroscopo di venerdì 31 ottobre 2025, le previsioni di Halloween! Lo riporta fanpage.it
L'oroscopo di domani 31 ottobre, la classifica di Halloween: Luna in Pesci, Bilancia giù - Per il Cancro si prepara una giornata serena e costruttiva, Vergine con un venerdì costellato di soddisfazioni ... Si legge su it.blastingnews.com