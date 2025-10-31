Organizzano il viaggio di nozze ma vengono truffati | Dovevamo partire per il viaggio dei nostri sogni ci è crollato tutto

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un presunto titolare di un'agenzia di viaggio è riuscito a truffare sei persone con false prenotazioni per hotel e aerei. Dopo una denuncia cumulativa da parte delle vittime, il delinquente dovrebbe scontare oltre 10 anni di carcere ma continua a essere in libertà e a truffare. Emanuela e Luca, che si erano affidati al ladro per un viaggio, hanno raccontato la loro storia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

