Organizzano il viaggio di nozze ma vengono truffati | Dovevamo partire per il viaggio dei nostri sogni ci è crollato tutto
Un presunto titolare di un'agenzia di viaggio è riuscito a truffare sei persone con false prenotazioni per hotel e aerei. Dopo una denuncia cumulativa da parte delle vittime, il delinquente dovrebbe scontare oltre 10 anni di carcere ma continua a essere in libertà e a truffare. Emanuela e Luca, che si erano affidati al ladro per un viaggio, hanno raccontato la loro storia a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sposi truffati dall'agenzia di viaggio, vanno all'aeroporto per la luna di miele ma i loro biglietti non esistono: «Persi più di 4mila euro» - Una coppia di neo sposi aveva organizzato tutto nei minimi dettagli per la perfetta luna di miele in Indonesia: venti ... Lo riporta corriereadriatico.it