Organico di fatto e organico di diritto | la trasformazione non eliminerebbe le supplenze ma farebbe aumentare le assunzioni Pillole di Question Time

Organico di fatto e organico di diritto | la trasformazione non eliminerebbe le supplenze ma farebbe aumentare le assunzioni

Nel question time del 27 agosto su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola, è stato affrontato un tema centrale per il reclutamento dei docenti. L’attenzione si è concentrata sulla possibilità di trasformare i posti in organico di fatto in organico di diritto e sulle conseguenze per le graduatorie GPS. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Oggi ha preso servizio il terzo cuoco, l'emergenza del sotto organico rientra e Cisl Scuola Emilia Centrale esulta. Le parole di Ciro Fiore, segretario generale aggiunto del sindacato: "Una vittoria del buon senso, possibile grazie al confronto tra il nostro sindac - facebook.com Vai su Facebook

Sostegno, obiettivo specializzazione 90.000 docenti. Anief approva, ma per la continuità didattica non basta: è indispensabile introdurre indennità insegnanti, formazione ... - 000 insegnanti nel sostegno agli alunni con disabilità è un impegno che il Ministero dell’Istruzione ha preso e intende portare a termine: Anief apprezza l’iniziativa, perché troppi d ... orizzontescuola.it scrive

"L’organico tarato sulle iscrizioni qui non basta" - La provincia riceverà meno personale rispetto ad altre province simili, con conseguenze negative ... Lo riporta lanazione.it

Organico docenti, verso il taglio di 10 posti. Cgil: "Salvaguardare il diritto allo studio" - Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’ufficio scolastico regionale Emilia Romagna sull’organico dei docenti... Si legge su ilrestodelcarlino.it