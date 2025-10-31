Orforglipron | la pillola per dimagrire che sostituirà Ozempic e Wegovy è in arrivo

La pillola che ci cambierà il girovita è in arrivo. Novo Nordisk ed Eli Lily sono nelle fasi finali del processo di autorizzazione davanti alla Food and Drug Administration, l’agenzia Usa del farmaco. Per un farmaco che avrà gli stessi principi dell’ Ozempic e del Wegovy. Sotto forma di pillola. Quando arriverà l’ok in America toccherà all’Europa. E quindi entro la fine del 2025 dovrebbe arrivare il via libera a un prodotto non più iniettabile, ma ingeribile. Che usa lo stesso principio attivo di Ozempic e Wegovy, ossia la semaglutide. Ma si trova “impacchettato” in una pellicola resistente ai succhi gastrici. 🔗 Leggi su Open.online