Ore 14 Milo Infante contro Lovati | Prima o poi un magistrato una domandina te la fa

Milo Infante perde la pazienza contro Massimo Lovati. Accade a Ore 14 nella puntata in onda giovedì 30 ottobre. Nel mirino alcune tesi pronunciate dall'ex difensore di Andrea Sempio. "Il punto, forse, è che se tu imposti la difesa su sogni, incubi, suggestioni, sicari, Vaticano, spectre e quant’altro, magari corri il rischio di spostare l’attenzione dalla prova scientifica, che comunque è quella che sarà alla fine determinante o comunque molto importante. Perché, attenzione, è attribuibile ad Andrea Sempio questo materiale trovato sostanzialmente sulle dita di Chiara?", chiede il volto di Rai 2 prima di rispondere: "Una percentuale diciamo estremamente residua, lo sappiamo, l’avete sentito, gli esperti sono l’uno contro l’altro: però alla fine dovranno arrivare a una determinazione comune". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

